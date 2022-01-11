В Новокузнецке построят школу с теплым переходом между корпусами

Фото: Минстрой Кузбасса

В Центральном районе Новокузнецка построят новую школу с универсальным спортивным блоком и бассейном. Об этом сообщили в министерстве строительства Кузбасса.

Это будет школа, состоящая из двух зданий общей площадью 15,7 тысячи кв. м. В первом корпусе будет учебный блок на 1225 учащихся, два спортзала, пищеблок, столовая, медицинский блок и библиотека. Во втором - универсальный спортивный блок с бассейном. Здания соединит теплый переход на уровне второго этажа.

Возводить учебный блок начнут уже в этом году, завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году. Спортивный блок будет построен на втором этапе.

Финансирование объекта планируется из областного бюджета и в рамках госпрограммы «Развитие образования» Минпросвещения РФ.