В кузбасском городе 6-летний ребенок устроил ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне случилось ДТП на улице Новокузнецкой в Полысаеве с участием иномарки и квадроцикла. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщают, что водитель автомобиля не уступила дорогу квадроциклу при движении на перекрестке неравнозначных дорог.

В ведомстве рассказали, что за рулем квадроцикла оказался 6-летний ребенок, который не имел права управлять транспортным средством в силу возраста. Сотрудники ГИБДД установили, что мальчик катался на мототехнике с разрешения своего отца.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его папой. В отношении отца составили протокол. Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.