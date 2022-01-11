В Кемерове в связи с выкупом домов частного сектора активизировались мошенники

Фото: администрация Кемерова

Полиция Кемерова предупредила жителей частного сектора, который подлежит сносу, о том, что активизировались мошенники. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Сейчас идет процесс выкупа домов и участков на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимская набережная, Тухачевского и Каменская. Там со следующего года начнется строительство дорог, водопровода, канализации. Ситуацией решили воспользоваться аферисты. Они представляются юристами, правозащитниками, риэлторами, оценщиками, журналистами, сообщают людям недостоверную информацию, узнают личные данные. Кроме того, в мэрии сообщили, что жителей частного сектора «подстрекают на противоправные действия, а потом вымогают деньги».

- Управление МВД по г. Кемерово просит кемеровчан быть осторожными, не поддаваться на провокации. Не заключать какие-либо соглашения, не передавать документы или денежные средства, - сказано в сообщении.

Горожанам посоветовали при появлении подозрительных личностей обращаться в полицию. Кроме того, информацию (в том числе о предстоящих визитах оценщиков) можно уточнить по телефону колл-центра администрации Кемерова: 8 (3842) 36-23-21 (ежедневно с 9.00 до 17.00).