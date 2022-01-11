В Кузбассе выявили 218 новых случаев коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 218 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались шесть человек с коронавирусом.
У всех шестерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 335 пациентов.
Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 88 182 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 79 999 выздоровели, 1 762 скончались, 3 927 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.