В Кузбассе выявили 218 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 218 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались шесть человек с коронавирусом.

У всех шестерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 335 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 88 182 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 79 999 выздоровели, 1 762 скончались, 3 927 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.