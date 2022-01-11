В КемГУ показали будущий медицинский институт вуза

Фото: кадр Инстаграм КемГУ

Кемеровский государственный университет показал, как будет выглядеть будущий медицинский институт вуза. Короткое видео, на котором можно увидеть маленькую часть этажа, где будут учиться студенты-медики, опубликовано в Instagram образовательного учреждения.

В комментариях представители вуза уточнили, что заниматься медики будут в первом корпусе. Как можно судить по ролику, коридоры в помещении оформлены в медицинской стилистике.

Напомним, что новое направление подготовки «Лечебное дело» откроется в Кемеровском государственном университете в 2022 году. Первый набор абитуриентов начнется летом текущего года.