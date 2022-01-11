На Московской площади в Кемерове пройдет фестиваль «Герои мирового рока»

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В 2022 году в Кемерове пройдет крупный музыкальный фестиваль «Герои мирового рока». Об этом сообщил глава города Илья Середюк в Instagram.

В видео, посвященном планам на 2022 год, градоначальник рассказал, что в этом году в Кемерове планируется многих ярких и масштабных мероприятий. Так, в январе состоится этап чемпионата России по снегоходному спорту, в августе пройдет чемпионат мира по волейболу. Также будет организован концерт с участием звезд мирового рока.

- Несколько лет назад мы проводили такой концерт на Октябрьском проспекте, его посетило более 100 000 кемеровчан. Было очень много позитивных отзывов. Планируем, если позволит ситуация, провести такое же мероприятия на площади Московской уже в текущем году, - сказал Илья Середюк.