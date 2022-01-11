В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»

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Фото: Константин НАГОВИЦЫН
В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Новокузнецком муниципальном районе объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Соответствующее предупреждения появилось на сайте Минприроды Кузбасса.
Режим «черного неба» введен в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Он будет действовать сутки: с 18.00 сегодняшнего дня до 18.00 среды, 12 января. В этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.
Напомним, что по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается понижение температуры, но к выходным снова потеплеет.