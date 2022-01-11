Роскошный коттедж рядом с Кемеровом продают за 100 миллионов рублей. Фото: Avito

Вблизи Кемерова продается коттедж в элитном поселке «Заповедный лес». В объявлении на популярной интернет-платформе указано, что дом площадью 961 квадратный метр.

Автор объявления отметил, что коттедж выполнен по дизайн-проекту с использованием дорогих европейских материалов. Участок граничит с лесом, а территория поселка находится под круглосуточной охраной.

Стоит отметить, что в доме есть итальянский лифт, хаммам, бассейн, четыре спальни, каминный зал, шесть санузлов, спортзал. Также на территории участка есть гаражный и банный комплекс. Покупателю придется раскошелиться на 100 миллионов рублей.

Фото: Avito

Фото: Avito

Фото: Avito