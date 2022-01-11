В Кемерове администратор суши-бара украл у директора крупную сумму денег

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове у директора одного из суши-баров пропала крупная сумма денег, оказалось, что к краже причастен администратор заведения. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратился директор суши-бара, у которого в кабинете из сейфа исчезли более 770 тысяч рублей, а также пропали два регистратора системы видеонаблюдения. Полицейские выяснили, что кражу совершил 34-летний администратор заведения. Мужчина до начала рабочей смены, пока никого не было на работе, пробрался в кабинет начальника, с помощью болгарки распилил сейф и взял наличные. После этого он забрал видеорегистраторы и ушел. Деньги он спрятал в снегу, а камеры выкинул. Все это полицейские нашли и вернули законному владельцу.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.