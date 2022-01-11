Жителям Кемерова рассказали, где приобрести транспортные карты

Жителем Кемерова рассказали, где приобрести транспортные карты. Фото: АПК.

Кемеровчане интересуются, где именно можно приобрести транспортную карту для взрослого человека без льгот. Жители задают соответствующие вопросы властям.

Также горожане отмечают, что транспортные карты для школьников и студентов продаются только в «Подорожниках».

Специалисты УЕЗТУ рассказали, что проездные документы можно приобрести в Центре по работе с пассажирами на Летнем вокзале по адресу проспект Ленина 90/4а.

Напомним, что до 30 рублей подорожает проезд в городском транспорте Кузбасса с 15 января 2022 года. Тарифы повысятся также на междугородных и пригородных маршрута. Также власти Кемерова анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов.