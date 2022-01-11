В минтрансе Кузбасса объяснили рост цен на проезд в общественном транспорте. Фото: АПК.

В минтрансе Кузбасса ответили на вопросы жителей региона. Кузбассовцам объяснили рост стоимости проезда в общественном транспорте. В министерстве рассказали, что себестоимость проезда составляет около 40 рублей. Разницу с 30 до 40 рублей доплачивает за пассажира областной бюджет.

Также рассказали, что с 2018 года в регионе не повышали тарифы на проезд. В минтрансе отметили, что за все это время значительно выросли цены на основные составляющие себестоимости.

Кроме того, дальнейшее сдерживание тарифов не позволяет надлежаще обслуживать новый транспорт и увеличивать заработную плату водителям с целью ликвидации нехватки кадров.

Напомним, что до 30 рублей подорожает проезд в городском транспорте Кузбасса с 15 января 2022 года. Тарифы повысятся также на междугородных и пригородных маршрутах. Также жителям Кемерова рассказали, где приобрести транспортные карты.