В Кузбассе железнодорожники спасли из горящего дома женщину с тремя детьми. Фото: пресс-служба ЗСЖД.

На станции Мереть эксплуатационного вагонного депо Белово в ночь на 26 декабря осмотрщики-ремонтники вагонов Анатолий Колченко и Виктор Ежов спасли из горящего дома мать с тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Железнодорожники работали в ночную смену и заметили на горизонте яркое зарево и дым. Они прибыли в частный дом в станционном поселке. Горела веранда дома, один мужчина пытался потушить огонь снегом. Оказалось, что в доме находилась мать с тремя детьми 14, пяти и четырех лет.

Тогда мужчины зашли в дом и помогли жительнице и ее старшей дочери собрать документы и выйти на улицу. Железнодорожники взяли с кровати двух спящих девочек и вынесли из горящего дома. Никто не пострадал, дом сгорел полностью. Также мужчины вызвали пожарных и скорую помощь. За проявленное мужество и правильные действия в нештатной ситуации Анатолий Колченко и Виктор Ежов будут поощрены руководством Западно-Сибирской железной дороги.