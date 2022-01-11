В Кузбассе птицефабрика испортила сельхозземли на 22 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе выявили факт загрязнения и порчи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает прокуратура по Кемеровской области.

Кемеровская птицефабрика загрязняла куриным пометом сельхозземли в поселке Ясногорском. В результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами причинен вред в 22 миллиона 89 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.