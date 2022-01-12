«Сквер снова станет зеленым»: глава Кемерова рассказал о планах по благоустройству городской территории

Фото: Илья Середюк / Instagram

К лету в Кемерове будет отремонтирован сквер на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк.

Глава города вспомнил, что в его детстве этот сквер был очень «уютным, зеленым и славился своими пышными розами». Сейчас городские власти хотят восстановить данную территорию и придать ей современный вид.

Фото: Илья Середюк / Instagram

Планируется немного поменять планировку, заменить асфальт и бордюры, часть дорожек выложить тротуарной плиткой. Большая клумба в центре останется, но ее внешний облик полностью преобразится.

- Сквер снова станет очень зеленым: в нем появятся елочки, сирень и другие декоративные кустарники - спирея, пузыреплодник, гортензия, - написал Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк / Instagram

По периметру сквера установят парковые диваны. Одним из главных украшений пространства и защитой от палящего солнца станут перголы - навесы с декоративными решетками.