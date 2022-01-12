Самолеты из Новокузнецка в Омск начнут летать с 14 января

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Авиамаршрут Новокузнецк - Омск отменили, а сейчас снова вернули, но с другим перевозчиком. Об этом сообщил Минтранс Кузбасса.

Рейсы по данному маршруту последние два года выполняла авиакомпания «ЮТэйр». Однако с Нового года самолеты перестали летать из Новокузнецка в Омск. Оказалось, что на 2022 год заявку на выполнение рейса подала другая авиакомпания - «Ред Вингс». Полеты возобновятся с 14 января. Рейс будет выполняться по субботам на самолете «Сухой Суперджет-100» вместимостью 100 кресел. Добраться до Омска можно будет за 3 334 рубля.

Кроме того, компания анонсировала запуск авиарейса из Кемерова в Омск с 1 апреля. Улететь можно будет раз в неделю самолетом «Сухой Суперджет-100».