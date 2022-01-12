В Кузбассе будет сформирован дополнительный резерв коек для пациентов со штаммом «омикрон»

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В Кузбассе формируют дополнительный резерв госпитальных коек для пациентов с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник на заседании штаба по охране здоровья населения.

Кузбасс готовится к приходу нового мутации COVID-19. По прогнозам специалистов, «омикрон» появится в регион в начале февраля. Про штамм известно, что его заразность в пять раз выше, чем у предыдущего «дельта», поэтому ожидается быстрый рост заболеваемости.

- Ожидаем быстрое кратное увеличение количества заболевших, вероятно, на более короткий период, чем обычно. По прогнозам ученых, высокая волна заболеваемости предположительно продлится пять-шесть недель, - рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По его словам, при «омикроне» значительно реже встречаются тяжелые формы течения болезни, а 70% госпитализированных пациентов не нуждаются в кислородной поддержке. При этом, значительно сокращает риск тяжелого течения ревакцинация в течение полугода после первой прививки.

На заседании штаба обсуждались меры противодействия распространению нового штамма. Речь шла об ограничении массовых мероприятий на период роста заболеваемости, соблюдении ограничений, использовании средств индивидуальной защиты, строгом контроле за выявлением заболевших в общественных местах и на производстве.