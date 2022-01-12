Житель Кузбасса убил соседа из-за спора о службе в армии

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове суд признал виновным 34-летнего горожанина, избившего до смерти соседа. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины выпивали дома у осужденного. Во время посиделок они заговорили о службе в армии, и на этой почве у них произошел конфликт. Во время ссоры хозяин квартиры ударил 48-летнего гостя кулаком по лицу, а затем кочергой по голове. Пострадавший ушел к себе домой, а на следующий день его обнаружили там без сознания. Оказалось, что у него серьезная травма головы. Мужчину госпитализировали, однако через несколько дней он скончался в больнице.

Сосед сотрудничал со следствием и свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.