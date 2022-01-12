Глава Кемерова сообщил срок открытия нового спорткомплекса на Комсомольском проспекте. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Глава Кемерова сообщил предварительный срок открытия нового спортивного комплекса в районе ЖК «Восточный» на Комсомольском проспекте. Об этом градоначальника спросила одна из кемеровчанок в Instagram под публикацией мэра.

Илья Середюк ответил, что откроется спорткомплекс в конце первого квартала. Также глава города отметил, что сейчас объект еще не сдан, но в ближайшие дни начинается итоговая проверка готовности.

Напомним, ранее сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Также глава города показал фотографии строящегося теннисного корта. Илья Середюк рассказал, что там будет четыре теннисных корта и многое другое.