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Общество12 января 2022 3:30

Кузбасскому кафе запретили включать громко музыку из-за жалоб местной жительницы

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Прокопьевскому кафе на 30 суток запретили включать громко музыку из-за жалобы горожанки на шум. Об этом рассказали в пресс-службе УФФСП по Кемеровской области.

Жительница многоквартирного дома была недовольна громкой музыкой в соседнем кафе и сообщила о шумных посиделках в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства пришли с проверкой и выяснили, что эквивалентный уровень звука в квартире женщины при проведении торжества в кафе с использованием музыкального оборудования не соответствовал требованиям СанПин.

Суд привлек владельцев кафе к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и временно запретил включать музыку в заведении.

Судебные приставы будут регулярно проверять, исполняется ли судебное решение.