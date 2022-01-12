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Происшествия12 января 2022 4:12

В Кузбассе произошло очередное землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в районе Белова
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе произошло очередное землетрясение.

В Кузбассе произошло очередное землетрясение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе 11 января сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 15.55, которая произошла в районе Белова с координатами 54.25 широты и 86.10 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.4.

Напомним, что 7 января недалеко от Новокузнецка и Междуреченска произошел подземный толчок магнитудой 2,5.