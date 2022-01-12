Нетрезвого таксиста, устроившего в Кемерове погоню с инспекторами ДПС, задержали в одном из дворов

Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У таксиста, устроившего в Кемерове погоню с ДТП, имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В городской Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

Инцидент произошел вечером 11 января. Очевидцы сообщили в дежурную часть, что в районе дома № 39 по проспекту Ленинградскому некий нетрезвый гражданин сел за руль автомобиля «Рено Логан» и куда-то отправился. Экипаж ГИБДД проехал по близлежащим дворам и заметил указанный автомобиль. Однако водитель не отреагировал на требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Химиков. Мужчина заехал в один из дворов, выпрыгнул из автомобиля и попытался убежать от полицейских. Автомобиль же докатился до угла арки многоэтажки, расположенной по проспекту Ленинградский, 30. Сотрудники правоохранительных органов догнали нарушителя в районе строения № 43 на проспекте Комсомольском и задержали его.

- У гражданина наблюдались признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался, - рассказали в Госавтоинспекции.

При этом оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа, так как усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде).

Мужчину отстранили от управления автомобилем, а его машину поместили на специализированную охраняемую стоянку.