В Кузбассе выявили 198 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 198 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять человек с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 301 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 88 380 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 80 300 выздоровели, 1 767 скончались, 3 508 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.