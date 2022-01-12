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Общество12 января 2022 4:17

В Кузбассе выявили 198 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 88 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 198 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 198 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 198 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять человек с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 301 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 88 380 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 80 300 выздоровели, 1 767 скончались, 3 508 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.