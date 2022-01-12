В Кемерове поставки крупных партий транспортных карт начнутся 15 января

Фото: администрация города Кемерово

В Кемерове с 15 января начнутся поставки крупных партий транспортных карт, их хватит всем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

После новостей о повышении платы за проезд в общественном транспорте с 15 января среди кемеровчан вырос спрос на транспортные карты. Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии с транспортными и банковскими картами поездка обойдется дешевле, чем при оплате наличными. В первом случае - 25 рублей, во втором - 30 рублей. На страницах в соцсетях администрации и главы города посыпались вопросы о том, где можно приобрести эти карты и хватит ли их на всех. В итоге Кемеровское УЕЗТУ договорилось с изготовителем об увеличении и ускорении нескольких крупных партий транспортных карт.

- Приобрести транспортные карты можно в Центре по работе с пассажирами на диспетчерском пункте «Центральный» (Летний вокзал) по адресу: пр. Ленина 90/4а. А также в павильонах «Подорожник», - сообщили в мэрии.

По вопросам приобретения и использования карт можно проконсультироваться в Центре по работе с пассажирами с 8.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 17.00 в выходные и по телефону горячей линии: 34-66-77.