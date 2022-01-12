В Кемерове для жителей расселяемого частного сектора открыли общественную приемную

В Кемерове для жителей подлежащего сносу частного сектора открылась общественная приемная. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Приемная заработала в шаговой доступности от микрорайона, который планируется расселить, - на улице 9 января, 12, в помещении Центра по поддержке предпринимательства. Жители выкупаемых домов вдоль улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Тухачевского, Каменской могут обратиться за консультациями ежедневно по будням с 9.00 до 17.00 без обеда.

- Общественная приемная работает для того, чтобы упростить людям возможность получения необходимых консультаций, получения необходимых документов, а также предоставления документов людьми для заключения в будущем соглашений о выкупе принадлежащим им недвижимости, - рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кемерова Николай Хаблюк.

Вести прием будут специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе эксперты по юридическим вопросам.

В мэрии уточнили, что записываться заранее не нужно, прием будет вестись по живой очереди.

Задать любые вопросы касательно выкупа также можно по телефону колл-центра администрации города Кемерово - 36-23-21 по будням с 9.00 до 17.00 (без обеда).

Напомним, что в связи с выкупом домов частного сектора в городе активизировались мошенники. Они представляются юристами, правозащитниками, риэлторами, оценщиками, журналистами, сообщают людям недостоверную информацию, узнают личные данные.