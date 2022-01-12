В Кузбассе медучреждение задолжало предпринимателям более 89 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Юрге прокуратура добилась выплаты задолженности по государственным контрактам в размере 89,5 миллиона рублей. Прокуратура Кузбасса сообщает, что были заключены госконтракты между медучреждением и предпринимателями на поставку лекарств и медицинских изделий, а также оказанных услуг.

Условия контракта были полностью исполнены, но оплату бизнесмены так и не получили. Межрайонный прокурор внес руководителю учреждения представление с требованием погасить долг.

Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Руководителю учреждения назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время задолженность перед предпринимателями полностью погашена.