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Общество12 января 2022 5:29

В Кузбассе медучреждение задолжало предпринимателям более 89 миллионов рублей

В установленный срок бизнесмены не получили деньги
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе медучреждение задолжало предпринимателям более 89 миллионов рублей.

В Кузбассе медучреждение задолжало предпринимателям более 89 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Юрге прокуратура добилась выплаты задолженности по государственным контрактам в размере 89,5 миллиона рублей. Прокуратура Кузбасса сообщает, что были заключены госконтракты между медучреждением и предпринимателями на поставку лекарств и медицинских изделий, а также оказанных услуг.

Условия контракта были полностью исполнены, но оплату бизнесмены так и не получили. Межрайонный прокурор внес руководителю учреждения представление с требованием погасить долг.

Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Руководителю учреждения назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время задолженность перед предпринимателями полностью погашена.