В Кузбассе санитарная авиация доказала свою необходимость для региона. Фото: АПК.

В Кузбассе санитарная авиация дала медикам дополнительные возможности спасения жизней в экстренных ситуациях. Выполнять рейсы вертолет санавиации начал в регионе с середины осени 2021 года. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

С октября по декабрь 2021 года вертолет санавиации эвакуировал 87 пациентов, из них: 41 - с тяжелой формой коронавируса, 22 - с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 14 рожениц и шесть пострадавших в ДТП.

Всего в разных муниципалитетах Кузбасса обустроено 22 вертолетных площадки для санавиации.

Напомним, Минздрав Кузбасса сообщил стоимость часового полета борта санавиации. Жителей региона интересовал данный вопрос.