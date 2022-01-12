Кемеровчанин поджег съемную квартиру из мести

В Кемерове будут судить 29-летнего мужчину, который из мести устроил пожар в арендованной квартире. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Владелица квартиры повысила арендную плату. Мужчина попытался уговорить хозяйку оставить прежние расценки, но получил отказ. Обидевшись, квартирант съехал, при этом оставил себе ключ. А спустя время он вернулся пьяным и устроил поджог в квартире. В итоге там обгорели диван, оконная рама, потолок, обои, дверь ванной и несколько шкафов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 36 тысяч рублей.

Полицейские задержали мужчину. Он во всем признался.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. За умышленное повреждение имущества поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.