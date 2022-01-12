Исполняющим обязанности директора медицинского института КемГУ назначен Вадим Мозес

Фото: пресс-служба КемГУ

В недавно созданном медицинском институте в Кемеровском государственном университете назначен исполняющий обязанности директора. Им стал доктор медицинских наук, заместитель главного врача по научной деятельности Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева Вадим Мозес, сообщает пресс-служба вуза.

КемГУ получил лицензию на открытие направления подготовки «Лечебное дело» в конце декабря 2021 года. Планируется, что первый набор абитуриентов начнется уже летом этого года. В рамках ординатуры в вузе также будут готовить врачей-терапевтов, хирургов, урологов и офтальмологов.