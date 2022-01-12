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Происшествия12 января 2022 7:32

В Кемерове незаконно проводились азартные игры

Суд признал администратора игрового зала виновной
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове незаконно проводились азартные игры.

В Кемерове незаконно проводились азартные игры.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 22-летняя администратор игрового зала незаконно проводила азартные игры. Следком по Кузбассу сообщает, что жительницу признали виновной.

Так, женщина с августа по ноябрь 2020 года работала в игровом клубе. Администратор принимала от клиентов ставки, запускала игровые приложения, при выигрыше выдавала игроку из кассы деньги.

В ведомстве рассказали, что информация о незаконной игорной деятельности поступила в полицию. Женщина сотрудничала со следствием и признала вину. Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении организатора игорного бизнеса. Суд назначил администратору 185 часов обязательных работ.