Более половины кузбассовцев испытывают стресс на работе после новогодних каникул. Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинству кузбассовцам нелегко дается возвращение к трудовым будням после продолжительных новогодних праздников. Об этом сообщили в исследовательском центре «Зарплаты.ру». Опрос показал, что 52% жителей Кузбасса испытывают стресс в первые рабочие дни.

По словам кузбассовцев, основные причины стресса - большое количество рабочих задач, которые нужно выполнить за короткий период, перестройка режима и подготовка отчетности. Другие факторы - нехватка сна и нежелание встречаться с коллегами и руководством.

Жители стараются справить с постпраздничным стрессом. Для этого они решили заняться физическими активностями, чаще встречаться с друзьями и наладить режим сна. Также кузбассовцы настроены навести порядок на своем рабочем месте и составить планы.