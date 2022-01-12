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Общество12 января 2022 10:05

В Кузбассе на горнолыжном курорте закончился снег

Специалисты запустили пушки оснеживания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе на горнолыжном курорте закончился снег. Фото: instagram/yugus_official.

В Кузбассе на горнолыжном курорте закончился снег. Фото: instagram/yugus_official.

В Кемеровской области внезапно закончился снежный покров на междуреченском горнолыжном комплексе «Югус». Представители курорта в соцсетях рассказали, что выпавших осадков оказалось недостаточно для катания на горе.

- Снега нет, но мы находим, - отметил горнолыжный комплекс «Югус» в Instagram.

Специалисты сообщили, что запустили пушки оснеживания в связи с небольшим слоем снега на трассах. Кроме того, искусственное оснеживание нужно для сохранности спортинвентаря и комфортного катания гостей междуреченского комплекса.