Кемеровчанам изредка разрешили ездить «зайцами». Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С 15 января в Кемерове, как и во всем Кузбассе повышается стоимость проезда в транспорте. Причем тарифы будут дифференцированными: при оплате банковской или транспортной картой одна поездка обойдется в 25 рублей, наличными деньгами - уже в 30 рублей.

В Кемерове прошла пресс-конференция, посвященная будущему городского транспорта, в ходе которой журналисты припомнили, что однажды в областном центре уже была скидка на оплату проезда в 50 копеек, и ее затем отменили. Поэтому возник закономерный вопрос - не повторится ли подобная ситуация, и вообще, не является ли такая разница в оплате проезда нарушением закона о защите прав потребителей.

- Нет, так как в этот раз такие тарифы установлены Региональной энергетической комиссией Кузбасса, то есть на уровне субъекта федерации, - пояснил начальник транспорта и связи администрации Кемерова Алексей Ермолаев.

Также чиновник объяснил, что в случае, если в транспорте нет рабочего валидатора, а у водителя отсутствует терминал, то пассажир, который хотел оплатить проезд банковской или транспортной картой, может ехать бесплатно.

- Федеральный закон №54 «О контрольно-кассовой технике» предусматривает, что у пассажира должна быть возможность оплатить проезд безналичным расчетом. Если перевозчик нарушил федеральный закон и такую возможность не предоставил - это его недоработка. В этом случае пассажир может ехать в транспорте, не оплачивая проезд, здесь закон на его стороне, - пояснил Алексей Ермолаев.