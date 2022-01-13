В Кузбассе продлили режим «черного неба»

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Режим неблагоприятных метеорологических условий, введенный в четырех территориях Кузбасса, продлили еще на сутки. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим «черного неба» был объявлен 11 января в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сейчас действие режима продлено до 18.00 четверга, 13 января. В этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.