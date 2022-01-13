Власти Кемерова рассказали, кто будет обслуживать маршруты автобусов, заменивших «пазики»

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове объявлен аукцион на определение перевозчиков, которые будут обслуживать маршруты автобусов, пришедших на смену «пазикам», прием заявок завершится ориентировочно 19 января. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии рассказали, что электронный аукцион был объявлен в конце декабря. Требуются перевозчики для обслуживания 25 сохраненных маршрутов. Напомним, что раньше в городе действовал 41 таксомоторный маршрут, 16 из них в рамках модернизации транспорта будут закрыты, а 25 сохранены, но переименованы (частично).

Для перевозчиков разработаны технические требования к автобусам с учетом пожеланий горожан. Среди требований: исправность, вместительность, экологическое топливо, системы навигации, низкопольность салона (или полунизкопольность), видеофиксация и автоматизированная оплата и другие.

- Все перевозчики, работающие в городе, обо всех предстоящих изменениях были предупреждены заранее - в момент начала модернизации автопарка, - отметили в мэрии.

Также отмечается, что срок замены «пазиков» был максимально сдвинут по времени, чтобы перевозчики получили время для обновления автопарка.