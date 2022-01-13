Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-2°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 3:55

В Кузбассе начались военные учения с участием одной тысячи артиллеристов и мотострелков

Они будут проведены в течение двух дней
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе начались военные учения с участием одной тысячи артиллеристов и мотострелков.

В Кузбассе начались военные учения с участием одной тысячи артиллеристов и мотострелков.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кузбассе стартовали учения на полигоне с участием военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений. Центральный военный округ сообщает, что они будут проведены в течение двух дней.

Военнослужащие совершат марш в назначенный район, выполнят развертывание полевой системы управления подразделениями, отработают боевое слаживание и ведение оборонительных действий.

В учениях задействовано около одной тысячи военнослужащих, а также порядка 60 единиц военной техники.