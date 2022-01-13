В Кузбассе начались военные учения с участием одной тысячи артиллеристов и мотострелков. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кузбассе стартовали учения на полигоне с участием военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений. Центральный военный округ сообщает, что они будут проведены в течение двух дней.

Военнослужащие совершат марш в назначенный район, выполнят развертывание полевой системы управления подразделениями, отработают боевое слаживание и ведение оборонительных действий.

В учениях задействовано около одной тысячи военнослужащих, а также порядка 60 единиц военной техники.