В Кузбассе выявили 190 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 190 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались четыре человека с коронавирусом.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 294 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 88 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 80 594 выздоровели, 1 771 скончались, 3 473 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.