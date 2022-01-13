Фото: администрация Кемерова

В Кемерове изготовят более 100 тысяч транспортных карт, первая крупная партия поступит в продажу уже в эту субботу, 15 января. Об этом сообщили в городской администрации.

С 15 января в городе повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Причем, оплата будет дифференцированной - в зависимости от способа расчета. При покупке билета за наличные деньги поездка обойдется в 30 рублей, по банковской или транспортной карте - 25 рублей.

В последние дни в Кемерове вырос спрос на транспортные карты. Поэтому специалисты кемеровского УЕЗТУ договорились с их изготовителем увеличении и ускорении поставок. Большая партия из 6000 штук поступит уже в эту субботу, 15 января.

- В целом, заказано более 100 тысяч карт, что позволит создать запас примерно на год. В случае, если спрос на карты вырастет, есть возможность заказать дополнительные партии, - отметили в мэрии.

Карты можно будет купить в Центре по работе с пассажирами (пр. Ленина, 90/4а), павильонах «Подорожник». Кроме того, карты будут продаваться в торговых сетях - сейчас ведутся соответствующие переговоры.

В администрации Кемерова отметили, что транспортные карты можно перенастроить в режим проездных билетов. Это можно сделать в мобильном приложении «Транспортная карта», а также в личном кабинете на сайте t-karta.ru.

Проконсультироваться по вопросам приобретения и использования транспортных карт можно в Центре по работе с пассажирами, по телефону горячей линии 34-66-77. Режим работы Центра: с 9.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 17.00 - в выходные.

Кроме того, по всем вопросам оплаты проезда работает «горячая линия» по телефону: 8-(800)-700-95-84, с 8.00 до 20.00 (ежедневно).