У жительницы Кузбасса арестовали квартиру из-за долга в 260 тысяч рублей

У жительницы Новокузнецка арестовали квартиру из-за неоплаченных счетов ЖКУ, в итоге горожанка рассчиталась с долгами. Об инциденте рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Женщина не платила за коммунальные услуги и в итоге накопила долг больше 260 тысяч рублей. Судебные приставы предупредили горожанку о последствиях, в случае если деньги не будут выплачены, однако это не возымело никакого эффекта. Поэтому было вынесено постановление об обращении взыскания на зарплату должницы, деньги в банке, также женщине запретили регистрировать транспортные средства и обязали выплатить исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей. После того, как в дополнении ко всему приставы наложили арест на одну из квартир новокузнечанки, она выплатила всю сумму долга, а также заплатила исполнительский сбор.