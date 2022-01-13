В Кемерове организуют пять купелей на Крещение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове назвали места, которые будут оборудованы для крещенских купаний. В Кузбасской митрополии сообщили, что специально оборудованных купелей всего пять, они будут работать 18 и 19 января.

Купели расположатся на следующих местах:

В Рудничном районе, храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской 18 января с 22.00 до 19 января 20.00;

В Центральном районе: зона отдыха «Чайка», река Томь, улица 4-я Заречная, 54; купель Храма прихода Воскресения Христова на проспекте Притомском, 7Б, с 18 января с 22.00 до 19 января 20.00;

В Ленинском районе, озеро Красное, 19 января с 13.00 до 20.00;

Река Томь, база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Кузбассу с 18 января с 22.00 до 19 января 20.00.