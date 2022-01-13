В Кемерове водитель такси сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове утром 13 января таксист сбил женщину в районе проспекта Ленина, 12. В городской ГИБДД рассказали, что 37-летняя жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным ведомства, автомобиль такси Lada Granta двигался в сторону железнодорожного вокзала и наехал на кемеровчанку. По предварительным данным, женщину госпитализировали с различными травмами.

Напомним, что ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды. Участники дорожного движения должны проявлять предельную осторожность.