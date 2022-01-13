В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +1 градуса

Архив "КП"

В ближайшие дни в Кемерове ожидаются перепады температуры от -34 до +1 градуса. Прогноз погоды сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Сейчас регион находится под влиянием антициклона, поэтому наблюдается морозная погода. Ночью 14 января температура воздуха будет -23... -28, местами -34, днем потеплеет до -16... -21, местами до -10... -15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается, небольшой снег возможен только ночью по северу области. Местами будет изморозь, дым.

В субботу, 15 января, ночью температура воздуха составит -17... -22 градусов, местами -23... -28, днем распогодится до -4... -9, местами -10... -15. Ветер сменит направление на южный, днем порывы будут достигать 13 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 16 января, по области потеплеет еще сильнее. Ночью прогнозируется температура -10... -15, местами -18... -23, днем -4... +1, местами до -9. Ветер будет южный с порывами до 18 метров в секунду. Ожидается небольшой снег.