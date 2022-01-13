В Кемерове женщина пообещала пенсионерке снять порчу и украла у нее 1,5 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове рецидивистка под предлогом снятия порчи похитила у 79-летней пенсионерки около 1,5 миллиона рублей. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 54-летней жительницы Алтайского края.

В ведомстве рассказали, что пенсионерка обратилась в полицию. Она сообщила, что у нее женщина обманным путем похитила деньги. Выяснилось, что к пожилой кемеровчанке на улице подошла горожанка и попросила воды. Для этого жительница пригласила ее в свою квартиру. В гостях женщина сказала пенсионерке, что на ней порча и попросила принести мед для проведения ритуала. Аферистка незаметно подбросила в него скрученные силиконовые резинки и убедила хозяйку, что это черви - признак сглаза.

Злоумышленница решила «избавить» пожилую сибирячку от порчи, очистив все имеющиеся в доме деньги. Пенсионерка передала горожанке конверт с деньгами в разных валютах, а потом снова ушла за стаканом воды. Аферистка положила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась. После ее ухода женщина решила проверить сохранность наличных, но их не оказалось в конверте.

Большую часть похищенных денег полицейские изъяли у аферистки и вернули пенсионерке. Горожанке грозит до десяти лет лишения свободы.