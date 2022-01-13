В Кемерове оценщики посетили около 60 частных домов подлежащих сносу

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове оценщики посетили порядка 60 домов из 400 подлежащих изъятию в частном секторе. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

Также градоначальник отметил, что все оценки будут выполнены до середины февраля. Специалисты подробно зафиксируют состояние и параметры земельных участков, недвижимости, надворных построек и другого имущества, которое подлежит выкупу. Кроме того, проведут экспертизу по каждому отчету в саморегулируемой организации оценщиков.

Напомним, что на месте частного сектора появятся современные микрорайоны. Власти рассказали, как изменится улица Сибиряков-Гвардейцев. Также улица Соборная будет продлена до ФПК. Кроме того, появится наземное метро. Мэрия Кемерова опубликовала список частных домов, которые расселят в 2022 году. Помимо этого, оценщики начали работу в подлежащих сносу частных домах в конце декабря.