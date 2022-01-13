В Кемерове еще один светофор появится на Притомском проспекте. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове установят еще один светофор на Притомском проспекте около Ледового Дворца «Кузбасс». Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Градоначальник отметил, что светофорный объект появится к концу января текущего года.

Напомним, что 13 января жителей Кемерова предупредили, что отключили светофор на пять часов на пересечении улиц Тухачевского и Рубиновая. Отключения связаны с ремонтными работами.