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Общество13 января 2022 8:49

В Кемерове еще один светофор появится на Притомском проспекте

Об этом сообщил Илья Середюк
Авторы (2):
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове еще один светофор появится на Притомском проспекте. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове еще один светофор появится на Притомском проспекте. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове установят еще один светофор на Притомском проспекте около Ледового Дворца «Кузбасс». Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Градоначальник отметил, что светофорный объект появится к концу января текущего года.

Напомним, что 13 января жителей Кемерова предупредили, что отключили светофор на пять часов на пересечении улиц Тухачевского и Рубиновая. Отключения связаны с ремонтными работами.