Расходы Кемерова на общественный транспорт возрастут на 500 миллионов рублей. Фото: АПК.

Глава Кемерова Илья Середюк сообщил, что расходы города на транспорт возрастут на 500 миллионов рублей в связи с переходом от маршруток к автобусам.

Также градоначальник уточнил, что деньги будут направлены на субсидии перевозчикам за пассажиров-льготников.

Напомним, что власти Кемерова рассказали, кто будут обслуживать маршруты автобусов, пришедших на смену «пазикам». Отметим, что раньше в городе действовал 41 таксомоторный маршрут, 16 из них в рамках модернизации транспорта будут закрыты, а 25 сохранены, но переименованы (частично).