В Кузбассе женщины учатся онлайн чаще мужчин: исследование Tele2

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 изучил активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Средний возраст учащихся онлайн в Кузбассе - 45 лет, а женщины предпочитают получать знания в digital-формате чаще мужчин.

В 2021 году Tele2 оценила около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов оператора такие площадки, как Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

По данным big data Tele2, чаще всего обучающие сайты посещают жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (46%). На втором месте возрастная категория от 20 до 30 лет (21%). Третьи по статистике – кузбассовцы от 40 до 50 лет (20%).

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки.