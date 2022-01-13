Новый законопроект об использовании навоза позволит снизить издержки производства на единицу конечной продукции

Фото: Россельхозбанк.

В Госдуму внесли законопроект об использовании навоза в качестве органического удобрения. Он позволит реализовать принципы замкнутой экономики на предприятиях АПК, считает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

- Для переработки годового количества навоза, образуемого российским АПК, потребуется 450 миллиардов рублей. Использование навоза в качестве сырья позволит снизить издержки производства на единицу конечной продукции, - пояснила Наталья Худякова.

Эксперт отметила, что в России появляется новый рынок органических удобрений. Законопроект предоставит возможность бизнесу разграничить отходы и продукцию, а также избавит аграриев от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

- Новое регулирование повысит ресурсный потенциал предприятий сельского хозяйства: АПК получит дополнительный вид экономической деятельности, свободной от дополнительных непроизводственных расходов, а животноводство избавится от необходимости внесения платы за отходы либо существенно уменьшит ее, - уточнили эксперты Россельхозбанка.

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