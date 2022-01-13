В Кемерове один из проспектов оказался засыпан углем. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове рассыпали уголь на проезжей части Кузнецкого проспекта. Очевидец опубликовал в социальной сети фотографию.

- Дороги посыпают? - отметил автор.

В комментариях один из пользователей прояснил ситуацию. Он рассказал, что дороги «черным золотом» не посыпают. Оказалось, что КамАЗ потерял уголь во время перевозки. Водителю пришлось убирать с дороги вывалившийся груз.

Сотрудники городской ГИБДД сообщили, что отправляли на место экипаж ДПС, но проблема к моменту приезда уже была устранена.