В Кузбассе пропала без вести 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Белове пропала без вести 16-летняя Марина Анатольевна Петухова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Девушка исчезла 11 января. В ориентировке сказано, что она высокого роста (170 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Когда ее видели в последний раз, на ней были: черное пальто, светло-серые спортивные штаны, темно-синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. С собой у девушки был розовый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Петуховой, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52.