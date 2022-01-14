Жительница Кузбасса лишилась полумиллиона рублей, пытаясь уберечь свои деньги от мошенников

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прокопьевске 59-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась около 500 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что преступники пытались оформить на ее имя кредит. Мужчина рекомендовал прокопчанке снять все деньги с карточки и перевести их на «безопасные счета». Горожанка поверила незнакомцу и выполнила все указания. Только когда телефон «сотрудника банка» оказался недоступен, женщина поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские разыскивают мошенника. Известно, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Москве. Возбуждено уголовное дело.